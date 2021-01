Zalewająca się łzami Kim Kardashian zapowiada finałowy sezon "KUWTK": "Nie zostawiłbym was bez naprawdę brzydkich, płaczących min" (ZDJĘCIA)

Z biegiem lat wszyscy zdążyliśmy się chyba przyzwyczaić, że u Kim Kardashian nigdy nie wieje nudą. Aktualnie najsłynniejsza celebrytka na świecie przygotowuje się do sprawy rozwodowej z Kanye Westem , a oprócz tego mierzy się ze skandalem wywołanym jego domniemanymi skokami w bok ze znanymi beauty boyami . Kim jest już ponoć przygotowana na zaciętą sądową batalię z małżonkiem. Według The Sun celebrytka zamierza walczyć o pełną opiekę nad czwórką ich wspólnych pociech - North, Saintem, Chicago i Psalmem.

Tymczasem wszyscy fani rodzinnego show słynnego celebryckiego klanu już niebawem będą mogli zobaczyć perypetie Kardashianek w finałowym, 20. (!) sezonie Keeping Up With The Kardashians, którego premiera odbędzie się już w marcu. W czwartek na profilu instagramowym celebrytki pojawiła się zapowiedź show, gdzie można zobaczyć między innymi moment, w którym siostry i ich "momagerka" oświadczają ekipie filmowej, że niegdyś bijące rekordy popularności reality show właśnie dobiega końca.

Nie zostawiłbym was bez naprawdę brzydkich, płaczących min w naszym ostatnim dwudziestym sezonie "Keeping Up With The Kardashians" - napisała gwiazda na Instagramie.