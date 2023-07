Skąpe bikini Małgorzaty Rozenek podzieliło internautów: "Petarda!" vs. "Nie przystoi paradować w stringach W TYM WIEKU" (FOTO)

otoja 49 min. temu zgłoś do moderacji 185 15 Odpowiedz

O, już się zaczęło. Nienawistne komentarze, bo macie 1000 kompleksów. I co, że pokazuje? Wygląda i czuje się świetnie - i bardzo dobrze! Moda i kanony piękna się zmieniają. Dawniej stringi byłyby nie do pomyślenia, teraz to normalka. Zresztą to są bardziej brazyliany, niż stringi. Jestem po 40tce i nie czuję się staruchą. Wręcz przeciwnie, ciało mi się prawie nie zmieniło (no, mam cellulit i drobne rozstępy), jestem szczupła i ćwiczę. Lekarze często gratulują mi figury. Czuję się pewniej niż 20 lat temu. Zresztą nieważne, nie oceniajcie wyglądu innych. Jeżeli są zadbani i dobrze czują się we własnej skórze, niezależnie, czy mają nadwagę, małe czy duże piersi, 20 czy 50 lat, to nie Wasza sprawa. Peace&love!