Skomplikowane życie uczuciowe Elona Muska: Dwie żony, TRZY ROZWODY i romans z Amber Heard

Choć Elon Musk ma na swoim koncie niezliczoną ilość spektakularnych przedsięwzięć, to jego życie uczuciowe nie należy do najprostszych. Miliarder wyznał w wywiadzie dla "Rolling Stone", że ma trudności w nawiązywaniu relacji z ludźmi. Nie oznacza to jednak, że nie pragnie on miłości, wręcz przeciwnie. Jego zdaniem, jeśli ktoś nie jest w długofalowym związku, zasypia samotnie, nie kocha - nie może być szczęśliwy.