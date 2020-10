Skruszona Klaudia El Dursi PRZEPRASZA za reklamę płaszcza w poście o wyroku TK

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji od kilku dni budzi gigantyczne emocje. W myśl barbarzyńskiego pomysłu, do którego w czwartek przychyliła się większość sędziów TK, Polki będą teraz zmuszone wydawać na świat zdeformowane, nieodwracalnie uszkodzone płody. Efektem decyzji sędziów są oczywiście liczne protesty, których celem jest sprzeciw wobec niedorzecznego wyroku.

W ciagu ostatnich dni niezadowolenie z werdyktu Trybunału Konstytucyjnego wyraziły już dziesiątki osób - również publicznych. Do krytyki działań polityków dołączyli między innymi Martyna Wojciechowska, Małgorzata Rozenek , Anja Rubik, Kinga Rusin , Robert Biedroń oraz Mateusz Damięcki . Niestety nie obyło się też bez popisowych wpadek części influencerów, którzy, nawiązując do barbarzyńskiego wyroku, postanowili... zareklamować zaprzyjaźnione marki .

Protesty ws. zaostrzenia przepisów aborcyjnych. Nagranie z Katowic

W drugiej z grup nieoczekiwanie znalazła się Klaudia El Dursi, która w poście nawiązującym do ostatnich wydarzeń zareklamowała i oznaczyła markę "ulubionego płaszczyka". Nie jesteśmy pewni, czy jest to wyższy poziom niż reklama batona pewnej influencerki - niesmak pozostał. Podobnego zdania są zresztą obserwujący profil Klaudii, którzy wyraźnie dali jej do zrozumienia, że popełniła niemałą wtopę.