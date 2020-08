Skrytykowała Lewadowską, teraz zarzuca Dodzie FAT SHAMING. Maja Staśko: "Do fatfobii dodała antyszczepionkowość. MASAKRA"

esc 8 min. temu zgłoś do moderacji 17 1 Odpowiedz

Nie wiem kim jest Pani Staśko, jak przejawia się jej aktywizm i czy wyłącznie wynajduje "smaczki", które można podciągnąć pod bycie anty, homo itd. Urodziłam się w latach 80-tych, dorastałam w 90-tych, wychowano mnie w poszanowaniu do drugiego człowieka, jego koloru skóry i orientacji, jednak nie odebrano mi przy tym poczucia humoru, dystansu do siebie i świata. Świat wariuje, strach teraz spontanicznie powiedzieć coś głośno, bo każde słowo może zostać użyte jako atak na jakąś społeczność. Czarny to już nie kolor a obraźliwy epitet, wygłupy to już nie próba rozładowania sytuacji a "szydzenie z osób innej wagi/orientacji/pochodzenia", jeśli producenci nie zatrudnią w serialu afroamerykanina to są rasistami, jeśli w w scenariuszu nie ma osoby homoseksualnej tzn że są homofobami - ludzie ogarnijcie się trochę, proszę Was! Dystans, dystans bo wszyscy oszalejemy! Osoby jak p.Staśko mam wrażenie że zajmują się tylko robieniem problemu z niczego - serio, sama zaszczuwa innych. Jakby jeszcze któraś z tych osób napisała faktycznie coś obraźliwego.. Ta kobieta sama dorabia jakieś ideologie do zwykłych ludzkich zachowań. Czy chcemy żyć w społeczeństwie gdzie każdy ma przysłowiowy kij w tył-ku?