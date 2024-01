Skrzypek opisuje AGRESYWNE zachowanie Daniela Martyniuka w hotelu. Syn Zenka prawie uszkodził mu skrzypce warte 40 tysięcy

Nowe szczegóły awantury z udziałem Daniela Martyniuka

Daniel Martyniuk zdążył już opuścić areszt i wszystko wskazuje na to, że w obliczu skandalu nie zmierza usunąć się w cień - ostatnio zapowiedział nawet muzyczny debiut . Rodzime media, jak na razie nie odpuszczają jednak synowi znanemu muzyka i co rusz rozpisują się o kolejnych szczegółach zakopiańskiej burdy z jego udziałem. Ostatnio o skandalu sylwestrowej nocy opowiedział obecny na miejscu ochroniarz, teraz w rozmowie z Super Expressem głos zabrał zaś muzyk, który za sprawą Martyniuka mógł stracić cenny instrument.

Marcin Skaba, bo o nim mowa, to skrzypek, który w sylwestrową no wystąpił na scenie koncertu TVP wraz z zespołem Joanny Liszowskiej, Lisha & The Men. W rozmowie z "Super Expressem" muzyk opowiedział o incydencie z udziałem Martyniuka, do którego doszło właśnie tej nocy. Tabloid już wcześniej donosił, że podczas głośnej awantury w Zakopanem uwagę Daniela zwróciły dwa popularne instrumenty - znajdujące się w lobby pianino oraz skrzypce, a dokładniej smyczek odebrany jednemu z gości. Okazuje się, że był to smyczek należący właśnie do Marcina Skaby.