Skwaszona Agnieszka Włodarczyk ogłasza, że nie przygotowała NIC na święta: "Mam to wszystko w GŁĘBOKIM POWAŻANIU"

ggggg 5 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Nie rozumiem po co ona się tłumaczy , że niczego nie ugotowała, nie przygotowała, nie posprzątała ? Jeszcze nigdy nie słyszałam, żeby mężczyzna tłumaczył się z tego, że niczego nie ugotował, nie posprzątał, nie przygotował. W Polsce tylko kobiety tłumaczą się z tego, czego nie zrobiły w domu, bo zostały tak wychowane, że to należy do ich obowiązków. Dla facetów to oczywiste, że wielu obowiązków domowych nie wykonują