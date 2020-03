Sławomir Świerzyński o koronawirusie: "Idźmy do kościoła WBREW ZAKAZOM, mamy odwagę, by wielbić Jezusa!"

Goo 2 godz. temu zgłoś do moderacji 427 1 Odpowiedz

Chory człowiek, który powinien się leczyć. Wszyscy mówią siedz w domu, a on namawia do wycieczek do kościoła! To powinno być karane! Kim on jest, żeby mówić innym co maja robić! Taki wielce pobożny człowiek! Przypomnij sobie śpiewaczki, co zrobiłeś temu biednemu koniu, którego odebrała Ci fundacja! Nadal jesteś taki święty?!