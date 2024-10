Śledczy podejrzewają, że Diddy STOI ZA ŚMIERCIĄ Tupaca! Kobieta, która pracowała nad sprawą zmarłego rapera, zabrała głos

Diddy stoi za śmiercią Tupaca? Osoba, która pracowała nad sprawą, zabrała głos

Twórca hitu "All Eyez On Me" w 1994 roku został pięciokrotnie postrzelony podczas napadu rabunkowego w nowojorskim Quad Records na Times Square. W tym samym czasie w studiu był Diddy z około 40-osobową świtą. Shakur trafił do szpitala, który opuścił zaledwie kilkanaście godzin po operacji. Wypisał się w obawie o swoje życie. O zlecenie zamachu obwinił swoich rywali ze wschodniego wybrzeża - Combsa i Notoriousa B.I.G.