Najbardziej szalone teorie wokół afery z Diddym

Kolejne teorie: 1) Beyonce miała sabotować kariery Keri Hillson, Blu Centrell, Lumidee a nawet Aalyah doprowadzając do katastrofy 2) Wszyscy są skupieni wokół Mariny Abramowicz która jest szarą eminencją zarządzającą showbizem zza kulis. 3) metrorem Diddiego był Clive Davies, menadżer Whitney Houston związany był zawodowo z kilkoma gwiazdami z klubu 27. Davies przyznał się że jest .... i że był w intymnych związku z pewnym raperem, nie podał nazwiska ale chyba wiadomo kto to. Ponoć to od niego Diddy miał się nauczyć wszystkiego 4) Zamieszanie wokół Drake i Kendricka to była próba odwrócenia uwagi od nalotu federalnych na rezydencję Diddiego. Miał on ponoć napuścić Kendricka tak by cała uwaga skupiła się na Drake'u 5) Willa Smith miał być jednym z "przyjaciół" Diddiego, stąd niechęć jego żony Jady Pinket Smith.