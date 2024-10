Pozew zbiorowy przeciwko Diddy'emu. Wśród 120 oskarżycieli jest 25 nieletnich. Najmłodsza ofiara miała mieć 9 lat

TO SAMO robił Bieberowi - odurzał go i regularnie gwałcił. Na jednej z imprez gwalciło go podobno 5 na raz, włącznie z Diddym. I nagrywali to, najprawdopodobnie celem szantażu. On pragnął maksymalnego upokorzenia, złamania ofiary, to nie były "zwykłe gwałty" - one były wymyślne, brutalne, grupowe - by ofiary wstydziły się wyjść i głośno powiedzieć, nawet przed sądem: "na imprezie u Diddiego robiło mnie 5 Murzinów." - który normalny chłopak tak powie??? Oczywiste, że taka ofiara jest łatwym celem manipulacji i szantażu - dostaje ultimatum, że sama ma gwałcić jakiegoś innego 12 latka, znów jest to nagrywane, są haki więc taki Bieber nigdy mu nie wyskoczy z oskarżeniami. Bo najpewniej odurzony sam zrobił tak samo inneu dziecku zamieniając się (jak to najczesciej bywa z przemocą seksualną) z ofiary w sprawce. ten koeś powinien dostać dozywocie, jak każdy kto brał z nim w tym udział. Każdy kto wiedział 10 lat odsiadki. Diddy jest kryptogejem, pedofilem, chorym na łeb typem, którego wyrwały z biedy pieniądze odbierając rozum i instynkt samozachowawczy.