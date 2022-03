"Ślub od pierwszego wejrzenia". Adam ze wzruszeniem WSPOMINA ślub z Patrycją! "Łezka w oku się zakręciła"

Po pierwszych trzech odcinkach największe emocje wzbudza trzecia para - Patrycja i Adam. Ich ślub do ostatniej chwili stał pod znakiem zapytania, bo panna młoda tuż przed ceremonią zaczęła płakać i panikować . Z kolei po stronie pana młodego pojawiło się zaledwie troje gości, w tym mama i świadek.

Z odcinka, który przedpremierowo dostępny jest już na Player.pl, wiemy, że ostatecznie do ślubu doszło, a w dodatku państwo młodzi przypadli sobie do gustu.

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia" – to działa! Kolejni uczestnicy zostają rodzicami

Oboje z nieprzepracowanymi poprzednimi związkami, poranieni, nie są gotowi na nowe związki i to tak poważne. Emocjonalnie rozchwiani; Obym się myliła, ale jednak ja nie widzę tego związku; Pierwsze wrażenie to, że nie jest zbyt dojrzała emocjonalnie i otwarta na bycie z kimś w relacji romantycznej, ale zobaczymy; Dziewczyna z wielkim stresem, rzuciła się na głęboką wodę - to nie wróży dobrze dla związku - piszą w komentarzach na oficjalnym fan page'u "Ślubu...".