"Ślub od pierwszego wejrzenia". Patrycja zdziwiona BRAKIEM GOŚCI ze strony Adama: "Po mojej stronie full, a tam TRZY osoby"

Nie chcę oceniać tej dziewczyny, natomiast co do chłopaka zgadzam się z wieloma tu głosami: tak faktycznie czasem jest, że rodzina się wykrusza i każdy idzie w swoją stronę. Poza tym to telewizja, nie każdy chce się w niej pokazywać, sama bym pewnie nie chciała. Jak widziałam tego chłopaka robiącego wszystko samemu: pojechał sam, w drodze czy w hotelu nie miał nikogo kto dałby mu otuchy, sam zapinał sobie koszule i spinki to żal mi sie go zrobiło, ktoś zdecydowanie powinien z nim wtedy być. Chłopak zapewne postawił wszystko na jedną kartę i brawo za odwagę. Badź sobą, pokaż się światu, wykorzystaj ten moment. Trzymam kciuki!!