"Ślub od pierwszego wejrzenia". Małżeństwo Agnieszki i Kamila nie przetrwało? Wymowny wpis uczestniczki...

Monika 41 min. temu

Ludzie są naprawdę nieodpowiedzialni. U nas w pracy mamy przypadek kolegi, którego córka ma potwierdzonego COVID-a. W sobotę zrobił test i niby był zdrowy. A od wczoraj kicha, kaszle, chcemy, żeby poszedł do domu, a on - nie troszcząc się o nasze życie - powiedział, że ma coś ważnego do zrobienia. Poszliśmy na skargę do kierownika, a on że przesadzamy. My też mamy rodziny i każdy inaczej może to przejść. Kto takie poronione przepisy wprowadził?