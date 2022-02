"Ślub od pierwszego wejrzenia". Iga MA ŻAL do Laury: "Albo jesteś moją koleżanką, albo jesteś Z MOIM MĘŻEM"

3ej 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ona może gadać co chce, ale ewidentnie jest osobą, która lubi być w centrum zainteresowania, robić wokół siebie szum i zamieszanie, więc po internetowy fejm też przyszła do tego programu. Jak zobaczyła Karola to się dodatkowo podjarała że oprócz fejmu na insta będzie jeszcze miała faceta. Pewnie te dysputy poza kamerami "zróbmy tak żeby było dobrze" dot. tego żeby się odpowiednio fajnie wg. Igowych standardów zaprezentować w programie żeby potem fejm się zgadadzł. Karol chłop rzeczowy pewnie pomyślał dobra laska mi się nie podoba, ale eksperyment trzeba przejść bo umowa podpisana, to podszedł do tego zadaniowo zaplanował sobie miesiąc itd, tylko pewnie szczerze powiedział Idze, że mu się nie podoba, więc przejdą eksperyment jako kumple, i tutaj sprawa się pewnie rypła bo tamta to niby przyjęła na luzaku, ale jednak ją ubodło i się zaczęło. Fakt, że spokojny z natury Karol przyjmował to ze spokojem i obojętnością, doprowadzało ją do szału.