"Ślub od pierwszego wejrzenia". Paweł ZNOWU uderza w Kasię, a internauci mają ich powoli dość: "Dalibyście już spokój, DZIECINADA"

Choć "Ślub od pierwszego wejrzenia" cieszy się sporym zainteresowaniem widzów, to skuteczność zawartych w programie małżeństw jest, delikatnie mówiąc, niewielka. Pokazał to też ostatni sezon reality show, z którego tylko jedna para zdecydowała się stworzyć trwały związek. Pozostali uczestnicy nie tylko się nie dogadali, ale też spierali się ze sobą na oczach całej Polski.

Od kilku dni szczególnie głośno jest o poczynaniach Kasi i Pawła, którzy najwyraźniej nie rozstali się w przyjaznych stosunkach. W specjalnym odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mężczyzna przyznał, że ma żal do żony z programu o jej trudny charakter i stwierdził, jakoby "zachowywała się, jakby była na lekach". Nie był też w stanie pojąć, czemu tak długo zwlekała z decyzją o rozstaniu.

Po emisji odcinka Kasia oczywiście odniosła się do jego wywodów, a w sieci kolejny raz zawrzało. Internauci wskazywali, że Paweł nie popisał się dobrymi manierami, a jego żona z programu po prostu im przytakiwała i lajkowała krytyczne komentarze, przyznając im rację. Wiele negatywnych wpisów pojawiło się też na jego profilu, co najwyraźniej skłoniło go do reakcji.

Po dłuższej przerwie na profilu Pawła pojawił się nowy wpis, w którym były uczestnik programu zachęcił fanów do obejrzenia odcinka specjalnego z jego udziałem. Nie mógł sobie jednak odmówić wbicia szpili żonie z programu, co najwyraźniej ma być jego jedynym komentarzem w sprawie. Mężczyzna po prostu wyprosił ich ze swojego konta i zaapelował, aby żale wylewali na profilu jego byłej.

Drodzy obserwujący, od ostatniego postu trochę minęło. Zamiast na Insta skupiłem się na życiu prywatnym. Jeżeli chcecie wiedzieć, co u mnie i innych uczestników, to na Playerze lub na TVN będą kolejne odcinki z losami uczestników po programie. PS. A gdybyście chcieli na mnie trochę ponarzekać, to na profilu mojej byłej jest jeszcze sporo miejsca - skwitował złośliwie.

Niestety fani programu nie do końca go posłuchali, bo tym razem też nie szczędzili mu krytyki w komentarzach. Co ciekawe, spora część z nich nie opowiada się już po żadnej ze stron, a jedynie proszą Pawła i Kasię o zachowywanie odrobiny klasy w obliczu rozstania. Podkreślają również, że od programu minął rok, więc byłby to najwyższy czas, aby przestać wylewać swoje żale w internecie.

"To ostatnie zdanie chyba nie było potrzebne. Zachowaj klasę, którą miałeś od początku"; "Dalibyście już sobie spokój z nastawianiem przeciwko sobie i docinkami na temat drugiej osoby. Po co tracić energię na takie rzeczy? Tym bardziej że minął prawie rok od eksperymentu. Rozwiedźcie się jak ludzie i niech każde idzie w swoją stronę"; "Paweł miał prawo się wypowiedzieć, ale nie w taki sposób. Dla mnie wyszedł na człowieka chamskiego i bez klasy, a można to było ubrać inaczej w słowa"; "I już zaczyna się docinka do swojej byłej, dziecinada" - piszą rozczarowani.

Trudno orzec, czy to ostateczny koniec porachunków ekspary, jednak wszyscy możemy śmiało stwierdzić, że sparowanie tych dwojga nie było najlepszą decyzją. Wygląda natomiast na to, że komentarze z prośbami o wymianę ekspertów w programie dotarły do produkcji, która postanowiła zatrudnić w tej roli nową osobę. Jak czytamy na oficjalnej stronie TVN, z tego grona zniknie Piotr Mosak.

Myślicie, że po kolejnej edycji programu uchowa się choć jedna para?