"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kasia próbuje OCIEPLIĆ WIZERUNEK wymownym cytatem... (FOTO)

majka 33 min. temu zgłoś do moderacji 76 0 Odpowiedz

Dziwna ta dziewczyna, zgłasza się do tego typu programu, a później zamyka się. Nie wiemy jakie relacje między "małżonkami" były poza kamerami, może to w jakiś sposób wpłynęło na takie a nie inne zachowania. My widzimy tylko zlepek wydarzeń.