"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kasia dała się zabrać Pawłowi na zakupy: "ODKUPIŁ SWOJE WINY". Fani grzmią: "Materialistka z humorami!"

Szósta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" powoli zmierza w stronę finału. Trzy małżeństwa mają coraz mniej czasu na poznawanie się i podjęcie decyzji, czy chcą być razem, czy jednak wolą się rozwieść.

W przypadku Anety i Roberta nikt raczej nie ma wątpliwości, że eksperyment się udał. Jeśli chodzi o Julię i Tomasza, wygląda niestety na to, że nic z tego nie wyjdzie.

Widzowie nie dają też szans małżeństwu Kasi i Pawła. W tej parze Paweł od początku sprawiał wrażenie, jakby zależało mu bardziej, a Kasia niedługo po ślubie zrobiła się zdystansowana i kapryśna. Sytuacji nie poprawiła nawet rozmowa z psychologiem, który ocenił, że Kasia woli spędzać czas z mamą niż z własnym mężem.

Zobacz także: Pary ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", które się rozstały

We wtorkowym odcinku "Ślubu" Paweł podjął kolejną próbę przekonania do siebie Kasi. Najpierw kupił jej kwiaty, aby - jak wyjaśnił - "wywołać uśmiech na jej twarzy". Kasia zinterpretowała to jednak po swojemu.

Ja te kwiatki odebrałam tak, że on wczoraj troszeczkę przesadził. On się do tego nie przyznaje, ale ja myślę, że gdyby nie miał nic na sumieniu, to by mi tych kwiatków nie kupił - stwierdziła.

Kolejna niespodzianka już bardziej przypadła jej do gustu, bo mąż zabrał ją... na zakupy.

Odkupił swoje winy. Zabrał mnie do sklepu i powiedział, żebym sobie wybrała, co tylko chcę. Nie trzeba było mi długo mówić i nakłaniać, więc wpadłam w szał zakupów. Wybrałam sobie sweter, ramoneskę i wybrałam sobie dres, zaszalałam. Ja chciałam sobie sama kupić, ale on powiedział, że nie, bo od tego ma się męża, więc jeszcze nie wie, na co się pisze, bo jestem droga w utrzymaniu - powiedziała.

Po emisji odcinka na Kasię znowu posypała się lawina krytyki.

Niezła z niej cwaniara; Biedny chłopak; Zadufana w sobie księżniczka, takie właśnie zostają w końcu same; Ten chłop ma święta cierpliwość; Jeszcze dał się wydoić na koniec; Jakie winy on miał odkupić? Koszmar; Materialistka z humorami; Ona bezczelna, a on głupi; Ta kobieta jest toksyczna - piszą w komentarzach.

A Wy co sądzicie o zachowaniu Kasi?

Zdradzimy Wam, kto najlepiej klika się na Pudelku!