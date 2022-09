"Ślub od pierwszego wejrzenia". Mama Przemka jest SCEPTYCZNA wobec jego decyzji. Nie polubiła nowej synowej? "Miała niezłą MINĘ, jak ją zobaczyła"

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Przemek i Justyna powiedzieli sobie "tak"

Problematyczną pozostaje kwestia wsparcia rodziców 28-latka, którzy od początku twierdzili, że stoją za nim murem, jednak nie są przekonani do jego decyzji. Swoimi obawami dzielili się jeszcze w pierwszym odcinku, mówiąc w przebitkach, że "nie wiedzą, czy to wypali" .

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Mama Przemka nie polubiła nowej synowej?

W ostatnim odcinku mama Przemka miała w końcu okazję poznać nową synową, której 28-latek ślubował miłość przed kamerami. Nie sposób jednak nie zauważyć, że kobieta miała dość sceptyczny stosunek do całej uroczystości, czym potwierdziła jedynie to, że wciąż nie może się przekonać do pomysłu syna. To samo powiedziała potem zresztą w przebitkach.