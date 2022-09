Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" gorzko o poprzednim małżeństwie: "Żona ukrywała, że jest w ciąży Z TYM TRZECIM"

Masakra 38 min. temu zgłoś do moderacji 49 0 Odpowiedz

Masakra. Powinni go dać do starszej Marty. Przecież dla niego małżeństwo z dzieciatą to jak z deszczu pod rynnę. Znów ślub i znów perspektywa wychowywania nieswojego dziecka. Patryk z kolei ma problemy z płodnością, więc dla niego Marta z dzieckiem byłaby lepszym wyborem, bo z miejsca mógłby realizować instynkt ojcowski. To nie, dali go do 38-latki, która podkreśla, że chce mieć jak najszybciej dziecko. Porąbani ci pseudoeksperci