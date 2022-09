Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradza, czy jej 2,5-letni synek ma kontakt z BIOLOGICZNYM OJCEM!

Emi 1 godz. temu zgłoś do moderacji 22 13 Odpowiedz

Ludzie dajcie spokój z robieniem dzieci na wszelki wypadek , żeby babcia miała satysfakcję, żeby mieć to za sobą, bo tak wypada, na wpadkę, pomyślcie sekundę przed spuszczeniem albo przed rozłożeniem tych dolnych warg. Potem takie dzieci stworzone przez obce sobie osoby maja trudno w życiu i utrudniają to życie innym. U mojej córki w przedszkolu jest dwóch chłopców synów takich samodzielnych matek i to co oni wyprawiaja to armagedon. Teksty jak z filmów Vegi , bez przerwy zaczepianie, brak szacunku do starszych i w szczególności agresja do dziewczynek. Rosną na twarda patologie. Ale mamusie obie takie wiecznie zmęczone i pokrzywdzone tylko rozkładaja ręce. Tak jak kiedyś nogi. M.