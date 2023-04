"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marta i Maciej nadal NIE MAJĄ ROZWODU! Uczestniczka zabrała głos

Marta Podbioł zgłosiła się do programu " Ślub od pierwszego wejrzenia " , by znaleźć prawdziwą miłość . Eksperci uznali, że najlepszym kandydatem dla niej będzie Maciej , kierowca TIR-a, który hobbystycznie zajmuje się muzyką disco polo. Od początku byli źle dobrani i decyzja o rozwodzie zapadła właściwie krótko po ślubie .

Marta szykuje się do rozwodu

Jak się jednak okazuje, para wciąż oficjalnie jest małżeństwem . Marta znalazła niedawno czas, by odpowiedzieć poprzez Instagram na pytania fanów i wyznała, że dopiero niedawno wysłała dokumenty do adwokata .

Jeżeli chodzi o rozwód, to w końcu ruszyłam z tematem i wysłałam do adwokata wszystkie dokumenty, więc być może niedługo, mam nadzieję, że do roku, zamknę ten temat raz na zawsze – powiedziała.