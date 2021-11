"Ślub od pierwszego wejrzenia". Tata Julii jest WŚCIEKŁY na Tomka: "Lepiej niech nie siedzi w zasięgu mojej ręki"

Monika 17 min. temu zgłoś do moderacji 10 3 Odpowiedz

Ona też już przesądza.I tak go nie chciała,też jej się nie podobał od początku,a teraz ma jawny pretekst by zostać singlem i mieć za sobą oglądających.On może zbyt szczerze jej opowiedziała o swoich zamiłowaniach do szczuplejszych figur...Ale i tak ona to rozdmuchuje, by rozwieść się bez poczucia i opinii,że to ona skreśliła go już dawno za wygląd.