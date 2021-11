"Ślub od pierwszego wejrzenia". Upokorzona Julia WYNIOSŁA SIĘ od Tomka po grubiańskich komentarzach męża: "Poczułam się oceniana i nieakceptowana"

Lusia 17 min. temu zgłoś do moderacji 14 1 Odpowiedz

Kto was najbardziej zaskoczył w tym sezonie a co przewidzieliście? U mnie jest tak: KASIA - myślałam, że będzie miała problem z byciem zaakceptowaną przez męża ze względu na hmm, "specyficzną" urodę. Od początku nie podobało mi się jej cedzenie słówek i minki jak mała dziewczynka, ale nie spodziewałam się, że słodkopierdząca dzidzia piernik zmieni się w wiecznie wszystko krytykującą jędzę z zaciśniętymi ustami ledwo drugi dzień po ślubie! ------------------------------------------------------------------------------------------- JULKA - przewidziałam, że będzie problem z akceptacją jej wagi przez partnera. Podobnie było w zeszłym sezonie z Izą. Fajna, ogarnięta babka, wg mnie o ligę atrakcyjniejsza od swojego męża, ale nie pykło. Tyle, że Kamil miał na tyle taktu i rozumu, żeby takich rzeczy nie walić prosto z mostu.... ------------------------------------------------------------------------------- TOMASZ - nie bez powodu od razu ludzie pisali, że wygląda jak starszy brat Maćka z poprzedniej edycji ... Łączy ich też chyba elokwencja i precyzja wypowiedzi XD Jak sobie przypomnę bredzenie Maćka jak Laura zrobiła sobie tatuaż, że tatuaże są wulgarne i okropne zwłaszcza u kobiet, ale ten Laury jest piękny i on już w sumie lubi tatuaże ale tylko u Laury to wypisz wymaluj Tomek, tłumaczący, że powiedział "nie" ale w sumie to miał na myśli "tak, ale nie"....------------------------------------------------------------------ ANETA - po tym jak była przedstawiona (jedna praca, druga praca, jakiś hiszpański, jakieś zajęcia) myślałam, że to będzie torpeda. A tu związek dwojga emerytów, ciągle pod kocykiem piją herbatki. -------------------------------------------------------------------------------------