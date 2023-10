"Ślub od pierwszego wejrzenia". Uczestnik został WYRZUCONY z programu. POBIŁ kolegę z show!

Bójka w "Ślub od pierwszego wejrzenia". Uczestnik został wyrzucony z programu

Co ciekawe, Ślub od pierwszego wejrzenia" emitowany jest w wielu zakątkach świata. Program chętnie oglądają także widzowie z Wielkiej Brytanii. Jego angielska wersja jest jednak znacznie bardziej sensacyjna niż ta, którą możemy oglądać u nas. Potwierdza to ostatnie zdarzenie, do którego doszło między uczestnikami show. Produkcja brytyjskiej odsłony "Ślubu" zmuszona była w związku z nim wyrzucić jednego z uczestników. Wszystko po tym, jak zaatakował on programowego kolegę. Luke Worley, bo o nim mowa, rzucił się na Jordana Gayle'a.