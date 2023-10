To KONIEC małżeństwa Kingi i Marcina ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? Spakowała walizki i wyjechała po kolejnej kłótni

Uczestnicy kolejnej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" powoli muszą się mierzyć z powrotem do codzienności. We wszystkich parach nie brak wątpliwości, ale pod największym znakiem zapytania wciąż stoi małżeństwo Kingi i Marcina. Świeżo upieczeni mąż i żona zaczęli się sprzeczać jeszcze w czasie podróży poślubnej, a wspólny wyjazd do Szczecina mógł się okazać dla ich relacji gwoździem do trumny.

Kinga i Marcin ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nadal się kłócą. Było gorąco

Z początku wydawało się, że po przyjeździe do rodzinnego miasta mężczyzny para zaczęła się choć trochę dogadywać. Pierwsze problemy zaczęły się podczas dyskusji nad planami na wieczór, w tym wizyty u siostry mężczyzny. Ten zapewniał przed kamerami, że informował o wszystkim żonę, ale ona miała na ten temat inne zdanie. W końcu doszło do kolejnej kłótni, chyba najostrzejszej w ich historii.

Już? Dziecko odetchnęło? - drwiła z męża, który próbował jej się tłumaczyć.

Mniej więcej 19-20 i tak Ci mówiłem wczoraj. Tak było powiedziane od początku - próbował uspokajać Kingę.

Dobra, wiesz co... Bo ja już naprawdę zaczynam mieć powoli dosyć - nie ustępowała.

Ja też - przyznał odważnie Marcin.

To dobrze. Ja wrócę do Gdańska i będzie święty spokój - ciągnęła kobieta.

No możemy. W sumie jestem za - stwierdził rozżalony mężczyzna, na co równie wzburzona żona po prostu mu przytaknęła.

Przed wejściem do samochodu Marcin zapytał Kingę, czy chce zjeść w pobliskiej knajpce. Ta znów zareagowała wyjątkowo impulsywnie, wytykając mężowi, że mieli przecież pojechać i zjeść na mieście. Kolejny raz puściły jej emocje.

Marcin, ile ty masz lat? - zapytała zaczepnie. Jesteś za tym, żebym wróciła do Gdańska, to wrócę, ale mieliśmy pójść zjeść. Możemy jechać i zrealizować plan, ja wrócę i pojadę. Chyba że aż tak ci przeszkadzam, to mogę jechać teraz.

To początek końca małżeństwa Kingi i Marcina? Spakowała walizki i wyjechała

Ostatecznie udało im się trafić do restauracji i zamówić posiłek. Wtedy też doszło między nimi do poważnej rozmowy, z której wynika, że łączącego ich małżeństwa nie widzą raczej w kolorowych barwach. Marcin starał się wyjaśnić żonie, w czym rzecz, ale lawirował wokół tematu, najwyraźniej unikając następnej wymiany ciosów i potencjalnego gniewu Kingi.

Widzę takie wahania nastrojów. Nie umiem ocenić, czy to są jakieś wahania wynikającego z tego, że ktoś się nie wyspał, czy po prostu tak jest zawsze - martwił się Marcin w przebitkach.

W końcu mężczyzna przyznał wprost, że dla niego kontrowersyjny eksperyment stracił sens. Żona starała się potwierdzić, czy Marcin faktycznie uważa, że powinna wyjechać ze Szczecina i dać im czas od siebie odpocząć. Reakcja męża była jednoznaczna.

Czyli uważasz, że lepiej, żeby każdy pojechał do siebie i... - zawiesiła w połowie zdania Kinga.

Na ten moment tak, serio. Sporo się wydarzyło tutaj przed chwilą - stwierdził mężczyzna.

Ale co się wydarzyło, że zapytałam o czas? - dopytała z lekkim niedowierzaniem żona.

Jeżeli jesteś nieświadoma tego, co się wydarzyło, no to sorry, dla mnie to jest jeszcze gorsze. Na ten moment ja nie widzę tego, naprawdę - skwitował Marcin.

Jak zaplanowali, tak zrobili, a niedługo po posiłku Kinga pakowała już swoje rzeczy do walizek. Ciężko powiedzieć, czy ich małżeństwo można uznać za jednoznacznie zakończone - wątpliwości i problemy ze zdefiniowaniem statusu ich relacji mieli w tym momencie nawet sami zainteresowani.

Doszedłem do takiej granicy, że też chciałem odpocząć od tego wszystkiego - mówił jednoznacznie Marcin.

Jeżeli słyszę po raz kolejny, że lepiej by było, żebym pojechała, że gdzieś tam to jest za dużo dla partnera, że gdzieś tam musi sobie to przemyśleć i uważa, że tak będzie najlepiej, to mam na siłę prosić, żeby zostać? To bez sensu - relacjonowała ze swojej strony Kinga.

Myślicie, że to faktycznie koniec?

