Ślub syna najbogatszego człowieka Azji kosztował ponad MILIARD ZŁOTYCH. Panna młoda zachwyciła pierwszego dnia (ZDJĘCIA)

Grzegorz🧔Bra... 18 min. temu zgłoś do moderacji 50 10 Odpowiedz

!!!!!!Poseł złożył wniosek o zamknięcie obrad. Mówi, że doszło do złamania prawa w związku z umową Polski z krainą, która składa się wyłącznie ze zobowiązań. – Doszło do sytuacji absolutnie skandalicznej ze strony premiera nie wiadomo czy jeszcze Polski Donalda Tuska. Została ogłoszona umowa, która składa się niemal wyłącznie z zobowiąń Polski wobec krainy w tym do takiego zobowiązania, że przez 10 lat Polska ma finansować wojsko krainy i co gorsza ma uczestniczyć w formowaniu wojska kraińskiego na terytorium POlski – mówił.