Gwiazdy meldują się na ślubie syna najbogatszego człowieka Azji: Kim Kardashian, Priyanka Chopra i inni (ZDJĘCIA)

lewa noga 17 min. temu

Ja rozumiem, ze wyglad sie nie liczy 🙄, ale nawet jakby mi zaplacili miliony to nigdy nie moglabym poslubic tak grubego mezczyzne. W lozku tylko jedna pozycja, bo inaczej by mnie udusil, pewnie ledwo chodzi, wiec juz niedlugo bedzie na wozku, nie mowiac juz o wycieczkach rowerem, w gory... Pieniadze pieniedzmi, ale on juz jest nad grobem, wiec moze ona na to liczy 😅