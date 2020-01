Służba Meghan Markle i księcia Harry'ego została ZWOLNIONA. "Usłyszeli, że nie ma już dla nich pracy"

Katka 2 godz. temu zgłoś do moderacji 317 28 Odpowiedz

Raczej mnie to nie dziwi, pani Rachela moim zdaniem do UK nie wróci, bo tam musi się trochę dostosować do tego co jej nakazują. W Kanadzie będzie robiła co będzie chciała. Co już widać, jeździ autem, spotyka się na herbatki w celu samo promowania. Swoją rodzinę dawno odstawiła na bok, na ślubie była tylko mama, której już dawno z nią nie widzieliśmy ( i która podobno ma zakaz wjazdu do Kanady). Teraz rozdzieliła Harrego z rodziną, ale dalej będzie księżną. Dalej będzie brała kasę od Karola na ochronę. Dodatkowo Harry też ma majątek po matce, więc laska jest ustawiona. Zjadła ciastko i ma ciastko.