Słynny restaurator o Lauren Sanchez: "Jest całkowicie ODRAŻAJĄCA". Ukochana Jeffa Bezosa zareagowała

Jeff Bezos, twórca i prezes Amazona, to multimiliarder i najbogatszy człowiek świata. Analityk finansowy, który dorobił się astronomicznej fortuny, przez 25 lat związany był MacKenzie Scott, z którą doczekał się czwórki dzieci. W 2019 roku bogacz porzucił małżonkę dla żony swojego znajomego, 49-letniej Lauren Sanchez, którą zdążył już poprosić nawet o rękę.

Bycie narzeczoną jednego z najpotężniejszych potentatów na świecie bez wątpienia niesie za sobą wiele korzyści, z których Sanchez czerpie pełnymi garściami. Emerytowana dziennikarka stała się pożądaną bywalczynią salonów i a jej skrzynka pęka w szwach od zaproszeń na te najbardziej elitarne wydarzenia. Tydzień temu 54-latka dostąpiła wyjątkowego zaszczytu, jakim była uroczysta kolacja z samym prezydentem USA w Białym Domu. Chcąc wywrzeć na Joe Bidenie niezapominane wrażenie, celebrytka wybrała wydekoltowaną kreację w krwistoczerwonym kolorze, która pozostawiała niewiele dla wyobraźni.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Były szef Amazona wspiera badania nad nieśmiertelnością. Ekspert: ''to przyszłościowe postępowania''

Słynny restaurator przypuścił atak na Lauren Sanchez. Nazwał ją "odrażającą"

Odkąd Lauren jest na świeczniku, pochodząca z Albuquerque w Nowym Meksyku prezenterka narażona jest na hejt opinii publicznym, co każdego dnia boleśnie odczuwa na własnej skórze. Opinia publiczna co rusz wytyka jej uzależnienie od operacji plastycznych i wyśmiewa jej - zdaniem wielu - "tani" wygląd. Do celebrytki przylgnęła też krzywdząca łatka "rozbijaczki małżeństw".

Okazuje się, że Lauren jest celem ataków już nie tylko anonimowych internautów, którzy lubują się w wylewaniu na celebrytkę pomyj w komentarzach. Swoją wyjątkowo dosadną (i mało elegancką) opinią co do Lauren podzielił się we wtorek Keith McNally. Jest to szef sieci restauracji okupowanych przez celebrytów (w tym między innymi słynnego Balthazara), który zasłynął tym, jak publicznie skonfrontował Jamesa Cordena za bycie "kretynem i najbardziej agresywnym klientem w historii", zakazując mu odwiedzania swoich lokali. W poście poświęconym Sanchez i Bezosowi restaurator nie przbierał w słowach.

Czy ktoś jeszcze uważa, że ​​nowa żona Jeffa Bezosa – Lauren Sanchez – jest całkowicie odrażająca. Cóż za brzydka i cholernie zadowolona z siebie para. Czy to właśnie robi z ludźmi posiadanie 1000 miliardów dolarów? - napisał.

Obelgi McNally'ego dotarły do Lauren, która zdecydowała się nie puszczać jej mimo uszu. Celebrytka zareagowała na przykre słowa właściciela Baltazara, które padły pod jej adresem. Choć 54-latka nie odniosła się bezpośrednio do chamskiego posta restauratora, nikt nie ma złudzeń, że była to odpowiedź Lauren na jego złośliwości.

Ludzie będą cię kochać. Ludzie będą cię nienawidzić. I nic z tego nie będzie miało nic wspólnego z tobą - stwierdziła. Bądź życzliwy, kibicuj innym ludziom, kibicuj tym, których kochasz. Po prostu szczerze życzę każdemu wszystkiego najlepszego.

Dobrze napisała?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.