Smagana wiatrem Lila Moss wyłania się z hotelu w PRZEŚWITUJĄCEJ bluzce i ekstremalnie krótkich szortach

Trwający od początku tygodnia Paris Fashion Week dostarczył nam wielu powodów do zachwytów, jak i zdecydowanie mniej przyjemnych wrażeń estetycznych. Gwiazdy z każdego zakątka świata zjechały do europejskiej stolicy mody, by zobaczyć efekty wielomiesięcznych prac najwybitniejszych projektantów. Każdy pokaz traktowany jest tu niemal jak święto, czego najlepszym dowodem była środowa prezentacja najnowszej kolekcji Stelli McCartney. Spektakularne kreacje oklaskiwane były również przez przedstawicielki polskiego show-biznesu.