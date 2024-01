Sofia Vergara ujawnia powód rozstania z Joe Manganiello: "Chciał dzieci, a ja nie chciałam być STARĄ MAMĄ"

Gdy latem ubiegłego roku świat obiegła wieść o nagłym rozwodzie Sofii Vergary i Joe Manganiello fani wpadli w rozpacz. Ona piękna, on piękny - dla wielu byli drugim wcieleniem Brada i Angeliny, a tu takie rozczarowanie. Przez wiele miesięcy byli już małżonkowie skutecznie nabierali wody w usta, gdy tylko pytano ich o powody rozstania, jak to jednak najczęściej bywa, najskuteczniejszym eliksirem prawdy okazały się pieniądze. Oto bowiem Sofia zapragnęła wygrzebać miłosną porażkę w rozmowie z hiszpańskim czasopismem El Pais. Fakt, że za chwilę na Netfliksa wchodzi najnowszy serial z nią właśnie w roli głównej, to z pewnością tylko zbieg okoliczności.

Sofia Vergara przyznała, dlaczego rozstała się z mężem

Przyznać trzeba, że Vergara nie owija w bawełnę. Prosto z mostu wywaliła, że do rozwodu doszło przez dziecko. A w zasadzie to jego brak. Aktorka naraziła się przy okazji wielu koleżankom z branży, stwierdzając, że macierzyństwo w tak późnym wieku - przynajmniej w jej ocenie - jest nie do końca odpowiedzialne.

Moje małżeństwo się rozpadło, bo mój mąż był ode mnie młodszy. Chciał dzieci, a ja nie chciałam być starą mamą. Myślę, że to nie byłoby w porządku wobec dziecka. Respektuję decyzję każdej innej osoby, która się na to decyduje, ale to po prostu nie dla mnie.

Vergara jasno określiła, że etap macierzyństwa ma już dawno za sobą. Teraz szykuje się już do roli babci, wciąż jednak nie zapominając o własnym życiu uczuciowym.

Urodziłam syna, gdy miałam 19 lat. Teraz ma on już 32 lata. Jestem gotowa na bycie babcią, nie mamą. Więc jeżeli na mojej drodze stanie mężczyzna, to musi on mieć już swoje własne dzieci. (...) Za chwilę menopauza. Tak wygląda naturalna droga kobiety. Kiedy mój syn zostanie ojcem, zajmę się szkrabem od czasu do czasu, ale później zwrócę go rodzicom i dalej będę żyć po swojemu.

Ciekawa perspektywa?

