Spięcie w "The Voice of Poland": Justyna Steczkowska zmasakrowała umiejętności Madonny. Nagrano reakcję Lanberry (WIDEO)

Madonna już od 40 lat cieszy się niekwestionowaną pozycją królowej popu. Gwiazda zapracowała na to serią ponadczasowych przebojowych i kreacji scenicznych. Nie bez znaczenia były też kontrowersyjne teledyski i inne mniejsze lub większe skandale. Sam wokal to już nieco inna kwestia. Pod tym względem zdania są podzielone...

Justyna Steczkowska ostro o Madonnie

Nawet fani Madonny przyznają, że ich idolka nie ma najlepszego głosu w branży. Nie na tym polega jednak jej fenomen. Niedawno wybitnie podkreśliła to Justyna Steczkowska. Do sieci trafiło nagranie zza kulis "The Voice of Poland", na którym diwa w chłodnych słowach ocenia Madonnę.

Przy całym jej niewątpliwym wkładzie w muzykę popową i królowaniu, to jednak to, jak ona śpiewa, mnie nie wzrusza. Nie jest w stanie mnie na żywo wzruszyć, ponieważ nie ma takiego talentu po prostu - zawyrokowała, odnosząc się do koncertu gwiazdy, na którym była kilka lat temu z mężem.

Wywód Jusi przerwał Marek Piekarczyk, sugerując, że Madonna jest " produkcyjniakiem, efektem produkcji". Steczkowska nie zgodziła się jednak z taką opinią na temat królowej popu. Raz jeszcze podkreśliła, że jest wielką postacią, choć nie można odmówić jej niedociągnięć wokalnych.

Jeśli chodzi o głos i śpiewanie, to często tu mamy więcej utalentowanych emocjonalnie i przygotowanych do dawania prawdziwie pięknych emocji ludzi niż czasem w takim wielkim show - dodała, mówiąc o uczestnikach "The Voice".

Spór jurorów "The Voice" o Madonnę

Tyradzie Justyny z cierpliwością przysłuchiwała się Lanberry, która jest fanką Madonny. W pewnym momencie nie wytrzymała.

Czyli dla ciebie ona jest po prostu zimna jak lód? - spytała.

Nie, w ogóle nie o to chodzi. Albo ktoś ma talent do śpiewania, ale śpiewania, a nie że ma głos i śpiewa. Stoi Adele - słuchasz i to cię wzrusza. Stoi Sade i ona śpiewa i to cię wzrusza. A ona stoi i śpiewa i to cię nie wzrusza. I jak przestaje tańczyć i wszystko się dziać, szukasz, gdzie można kupić lody albo chipsy - skwitowała Dziewczyna Szamana.

Ma rację?

