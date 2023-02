Kim Kardashian buszuje w butiku Dolce & Gabbana i przy okazji BLOKUJE całą ulicę (ZDJĘCIA)

zenada 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Oglądam dokument o Armie Hammerze i to jest taka żenada, szkoda mi tego faceta. Może nie jest święty, bo zdradzał żonę, ale umówmy się, że co drugi aktor zdradza i żaden nie dostał takiej kary. Ma swoje fetysze i pisał jasno do tych panienek, one lajkowały wiadomości o wiązaniu, gadały z nim o tym godzinami, a potem były zdziwione, że chciał zrealizować fantazje, bo one myślały, że tak sobie żartował. Nie pasowały im rodzaj "spotkania", ale umawiały się dalej. Serio jeżeli to są jego główne grzechy, to dostał karę na jaką nie zasłużył.