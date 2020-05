Martyna Gliwińska spaceruje z małym Kazikiem

Jeszcze do niedawna Martyna Gliwińska znana była głównie jako była partnerka Jarosława Bieniuka . Od momentu urodzenia piłkarzowi dziecka projektantka wnętrz coraz lepiej radzi sobie jednak w roli celebrytki.

Wszystko wskazuje na to, że Gliwińska świetnie odnajduje się w roli mamy. Od momentu narodzin Kazika projektantka wnętrz coraz chętniej dzieli się w sieci kolejnymi fotografiami chłopca i swoimi przemyśleniami na temat rodzicielstwa. Niedawno świeżo upieczona mama postanowiła zabrać synka na spacer do gdańskiego zoo. Podczas przechadzki towarzyszyła jej para przyjaciół oraz ich pociecha. Tego dnia Martyna postawiła na wygodną sportową stylizację - bluzę z kapturem oraz spodenki typu biker. Mały Kazik podróżował za to w designerskim wózku.