Spragniony atencji Staś z "W pustyni i w puszczy" apeluje do narodu polskiego: "Nie noście maseczek. ZOSTAWCIE JE DLA MNIE"

Kazdy powinien nosic maseczki, bo wiekszosc nie wie, ze jest chora i zaraza innych. Zanim choroba wyjdzie na wierzch i zaczniemy miec jakiekolwiek objawy, to bez maseczki zarazimy mnostwo osob. Bo przez mowienie takze wirus przedostaje sie do naszego ukladu oddechowego, poniewaz podczas mowienia wypluwamy taki aerozol sliny, a w nim tego wirusa. Wystarczy siedziec w samochodzie twarza do slonca, na wpros slonca, a wtedy widac ten caly pyl, ktory wylatuje nam z ust podczas mowienia. To jest wlasnie zagrozenie. Poza tym ten aerozol osiada na przedmiotach, a takze unosi sie w powietrzu nawet do 3 godzin, w pomiszczeniach zamknietych, jak sklepy itp. Wy dalej nie rozumiecie, ze we Wloszech jest nakaz noszenia masek wszystkich, tak samo bylo w Chinach. U nas Szumowski nie zaleca, bo nie ma maseczek, to jest przyczyna, a nie, ze maski chronia, bo chronia i taka jest prawda. W Polsce dopiero to sie rozhyla, bo ludzie nie maja masek.