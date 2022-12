Sprawa Iwony Wieczorek a przeszukanie Zatoki Sztuki. Spekuluje się, że policja BADA FUNDAMENTY budynku

Iwona Wieczorek zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. Śledczy od 12 lat starają się ustalić, co stało się tej feralnej nocy i jaki los spotkał 19-letnią Gdańszczankę. Po wielu latach nastąpił pewien przełom w sprawie, bo prokuratura postawiła już zarzuty między innymi Pawłowi P., koledze Iwony. W poszukiwanie kobiety zaangażowani są również zwykli obywatele, którzy od lat prowadzą swoje małe śledztwa. Niedawno internauta w jednej z internetowych grup "Iwona Wieczorek - Forum Dyskusyjne" zamieścił wpis, w którym przedstawił rezultat swoich badań. Sprawdził, w jakich miastach fraza "Iwona Wieczorek" była najczęściej wyszukiwana w Google w ciągu ostatnich 5 lat.

Od jakiegoś czasu coraz więcej mówi się również o Zatoce Sztuki . Słynna imprezownia od lat owiana jest złą sławą, a teraz może się okazać, że odgrywa istotną rolę w śledztwie. Tuż przed świętami policja na zlecenie Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Krakowie, zabezpieczyła budynek i teren wokół Nowej Zatoki (dawnej Zatoki Sztuki).

Karol Borchólski z Prokuratury Krajowej wyjaśnił w rozmowie z PAP, że "czynności procesowe w budynku rozpoczęły się kilka dni temu i są kontynuowane". Mężczyzna nie zdradził jednak, jakie działania są podejmowane przez śledczych wewnątrz budynku i dlaczego zostały zasłonięte okna w Zatoce Sztuki. Borchólski wytłumaczył, że "nie może zdradzić, jakie czynności są wykonywane i co pewne osoby robią na miejscu".

Być może jednak krakowskie Archiwum X, zajmujące się sprawą, chce znaleźć dowody nie tyle wewnątrz budynku, co w jego fundamentach bądź też pod nimi - czytamy.

Mimo że Zatoka Sztuki nie funkcjonowała jeszcze w czasie, gdy zaginęła Iwona Wieczorek, to wspomniany już serwis znalazł pewne powiązania pomiędzy inwestycją a zaginioną Gdańszczanką. W feralną noc Iwona bawiła się bowiem w lokalu Dream Club, który należał wówczas do spółki Art Invest, która - jak przypomina trojmiasto.pl - przygotowywała się do budowy Zatoki Sztuki. Zatrzymany Paweł P. w noc zaginięcia Wieczorek miał również kontaktować się z mężczyzną o pseudonimie "Bolo", który w 2010 roku był szefem ochrony w Dream Clubie, a następnie pełnił także tę samą funkcję w Zatoce Sztuki.