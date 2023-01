Sprawa Iwony Wieczorek. Adwokat Pawła P. NIE ZGADZA się z decyzją prokuratora. Złożył zażalenie

UWAGA !______... 25 min. temu zgłoś do moderacji 60 5 Odpowiedz

__________________________________________________________________________________________________________________ przecież tam były organizowane Gang Bangi na których rozbierano i wiązano dziewczyny, przy czym dolna część ciała była wystawiona i "gotowa" do wiadomo czego, a górna (od pępka wzwyż) była za drewniana futryną. Tzw. GLORYHOLE. Ich twarze nie były pokazywane klientom (bo były zakryte), a muzyka zagłuszała ich wołania o pomoc (chusty miały powpychane do buzi). Właśnie dlatego żaden klient nie mógł jej rozpoznać ! (góra ciała z twarzą była oddzielona deską ! dolna część naga). Krystek, Paweł i inni brali za to pieniądze ! // Gdy jedna z dziewczyn chciała przemycić kartke z napisem "pomocy" na drugą stronę deski to tak ją stłukli, że była cała fioletowa. Klienci myśleli że one są tam z własnej woli bo nie było krzyków !!! Z tym że większość z nich była tam z własnej woli. Ta działalność po aferze została na jakiś czas wstrzymana (bo policja węszyła), a potem wznowiona w innej lokalizacji (nie wiadomo czy Iwone tam przenieśli czy już nie żyła). Niektóre z dziewczyn "pokazowo" wychodziły z tych "skrzyń" i nawet rozmawiały z klientami, dlatego żaden z klientów niczego nie podejrzewał i myślano "że wszystko tam wporządku" (poza tym jednym incydentem z kartką który spacyfikowano) __________________________________________________________________________