Sprawa Iwony Wieczorek. Były policjant o osobach powiązanych z trójmiejskim światkiem: "Nie lubią, kiedy ktoś wokół nich szuka"

Od kilku miesięcy sprawa Iwony Wieczorek znów rozbrzmiewa w mediach. Wszystko w związku z ustaleniem tożsamości "pana ręcznika" i zatrzymaniem Pawła P. , który to usłyszał zarzuty utrudniania śledztwa. Pod koniec ubiegłego roku policja wkroczyła także do dawnej Zatoki Sztuki - miejsca, które uznawane jest za związane z zaginięciem 19-latki.

Dziennikarz ubolewa nad zmową milczenia w sprawie Iwony Wieczorek

Jeden z byłych funkcjonariuszy policji, który uczestniczył w śledztwie, powiedział mi tylko, że to zaginięcie jak wiele innych i nie chce więcej o tym mówić, bo nie raz łapano go za słowa. Jest byłym policjantem, nie chce zaś być celebrytą - opisuje, podając kolejny przykład:

Dziennikarz wskazuje na zastraszanie i tajemnicze zgony osób związanych ze sprawą Iwony Wieczorek

Dziennikarz ubolewa nad szemraną działalnością trójmiejskiej policji

Dalej dziennikarz przytacza także historię, do której doszło niedługo po zaginięciu 19-latki. Wieczorek miała być wówczas widziana w jednym z barów we Władysławowie. Sprawdzono monitoring, który faktycznie zarejestrował kogoś bardzo do niej podobnego."Policjanci poprosili w związku z tym o zgranie interesującego ich zapisu z kamer. Na osobę, która potrafiła to zrobić, trzeba było poczekać około dwóch godzin. Gdy śledczy wrócili do lokalu, by odebrać nagrania, te usunięto".