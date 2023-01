Iwona Wieczorek przed zaginięciem spotykała się z POLICJANTEM. Dziennikarz ujawnia nowe fakty

Aaaaa 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Ona uciekała z tego dream clubu bo może ktoś tam miał zaraz przyjechać ? Bała się…. Uciekała do domu… dlatego szukała kontaktu ze znajomymi… przeczuwała że coś może jej się stać dlatego później siedziała z facetem na ławce. Może czuła się wtedy bezpieczniej. Może ona mu powiedziała że się kogoś boi i on później nie chciał się od niej odczepić i szedł za nią. A ona już szybko chciała iść do Domu żeby nie było wstydu że idzie z nią. Żeby jej wstydu nie robił. On faktycznie może być kluczowym świadkiem ale jego nikt nie znajdzie już pewnie. Może to nawet obcokrajowiec