Sprawa Iwony Wieczorek powraca. Były policjant ocenia działania służb i mówi o BŁĘDACH. Wskazuje, co można teraz zrobić

Pamietam jak czytałam o tej sprawie po jej zaginieciu i teraz powrót do przeszłości. Oby ta sprawa jak i inne zostały rozwiązane. Wiem jak to jest gdy ginie ktoś kogo znamy. Mój bardzo dobry kolega zaginął ale udało się znaleźć jego zwłoki.Przynajmniej tyle dla ojca,który mógł go pochować. Niestety w stanie totalnego rozkładu bo po wielu miesiącach. Prawdy się nie dowiemy ale nikt nie wierzy w samobójstwo. A tak już z innej beczki miałam i nadal mam tak wspaniałych przyjaciół,którzy w życiu nie pozwoliliby mi wracać samej z imprezy. Pamietam jak się pokłóciłam z moim najlepszym przyjacielem-przyjaźnimy się do dziś. Powiedziałam, że wychodzę z imprezy a on wyszedł mimo ostrej sprzeczki za mną i doprowadził mnie do klatki. Tak jest do dziś jak z kims wychodzę. A jak wychodzę z przyjaciółkami to zawsze zamawiamy transport do domu i przez całą drogę aż do wejścia do domu rozmawiamy przez telefon (gaz pieprzowy przy sobie).