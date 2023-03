Sprawa Iwony Wieczorek. Sąd ODRZUCIŁ wniosek Pawła P.!

W ostatnich miesiącach media na nowo zainteresowały się sprawą Iwony Wieczorek. Duża w tym zasługa Pawła P., znajomego zaginionej, który bawił się z nią w Dream Clubie w noc jej zniknięcia. Przypomnijmy, że w połowie grudnia ubiegłego roku na polecenie krakowskiej prokuratury mężczyzna został zatrzymany wraz z partnerką, Joanną S. Niedługo później Paweł P. usłyszał zarzuty związane z utrudnianiem śledztwa. Prokuratura zastosowała wobec Pawła P. środek zabezpieczający w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 50 tysięcy złotych. Jak informował w lutym serwis Na Temat, mężczyzna nie wpłacił wówczas wymaganych środków na rzecz odpowiednich organów, jednak nie trafił do aresztu. Postanowił bowiem odwołać się od decyzji prokuratury.

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Sąd podjął decyzję w sprawie Pawła P.

Zgodnie z decyzją sądu Paweł P. zobowiązany jest do wpłacenia poręczenia majątkowego w wysokości 50 tysięcy złotych. Jeśli tego nie zrobi, może trafić do aresztu. Adwokat mężczyzny Krzysztof Woliński w rozmowie z "Dziennikiem Śledczym" potwierdził informację o decyzji sądu oraz poinformował, że "przyjmuje do wiadomości" jego postanowienia.