Sprawa Iwony Wieczorek. Tajemniczy "Ahmed" kluczem do odnalezienia zaginionej? "To najbardziej zagadkowa postać tej historii"

Gosc 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ahmed to ksywka polaka, czy Ahmed jest rodowitym arabem, bo się już pogubiłam. Pani kwiaciarka zeznała, że jak Iwona szła ta drogą, to się jej przyglądał śniady pan, wyglądający jak Włoch. Zresztą ten wątek przyglądającego się zagraniczniaka przewija się co jakiś czas, ktoś inny go jeszcze widział.