Sprawa Iwony Wieczorek: to Paweł P. ściągnął Krzysztofa Rutkowskiego! Detektyw wspomina: "CHCIAŁ WSZĘDZIE BYĆ"

Przetrzepać to trzeba tych co się pokłóciła z nimi w klubie. I co zapomnieli następnego dnia o co. I tego gościa co włamał się do jej mieszkania, kasował rzeczy z komputera, podszywał się pod matkę, podawał nieprawdziwe informacje, a do tego zaraz potem zlomowal samochód. Iwona była zbyt nieistotnym pionkiem żeby ktoś z grubych ryb zadał sobie trudu porwania i zabojstwa. Ale nie wykluczam że np. ten ochroniarz z klubu do którego Paweł P. dzwonił rano, pomógł mu ukryć zwłoki.