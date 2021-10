Stanisław z "Rolnik szuka żony" już NIE MIESZKA W PAŁACU! Pokazał, jak remontuje nowe mieszkanie (FOTO)

Choć bajkowa nieruchomość i otaczający ją park wyraźnie przypadły do gustu internautom, to pojawiało się też wiele głosów, że nie należą one do niego, lecz do jego rodziców. Wygląda na to, że ich domysły mogły nie być bezpodstawne, bo Stanisław właśnie ogłosił, że już nie zamieszkuje w malowniczej posiadłości.