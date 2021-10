Tak mieszkają uczestnicy 8. edycji "Rolnik szuka żony"! Domy Stanisława i Kamili robią ogromne wrażenie (ZDJĘCIA)

Ktoś 15 min. temu zgłoś do moderacji 48 0 Odpowiedz

To nie posiadłość Staniława, ani nie jego hektary. Wszystko jest rodziców , a on może kiedyś to po prostu przejmie. Taka willa, a brat mieszkał w domku jak to kiedyś nazywali "dla służby". To chyba o czymś świadczy.