Stanisława Ryster GORZKO o TVP. Tak oceniła zachodzące zmiany: "Ruszmy w końcu mózgiem..."

Była prowadząca "Wielkiej gry" wciąż czuje żal do TVP

Stanisława Ryster ocenia zmiany w TVP

Pracowałam w TVP, i jedyne co mogę powiedzieć, to to, że PiS skrzywdził tę instytucję. Zresztą nie tylko ją. Mówię to szczerze. Warto włączyć? Jak nie będzie polityki na dłuższą metę, to włączę, jak polecacie. Nie chcę rzeczy podzielonych między PiS a drugą stronę i walki albo przekazu jednej strony. To warunek, by TVP nie było natkane nachalną polityką. Chwalmy Boga, by było normalnie i szła przede wszystkim rozrywka - stwierdziła.