Stanowski sugeruje, że Derpienski opublikowała oświadczenie... pod wpływem alkoholu. Caroline grzmi: "ALE Z CIEBIE GNIDA"

Najlepsze w tym wszystkim jest to, że Stanowski wypowiedział dosłownie kilka zdań na jej temat na początku tego drugiego filmu. Całe ponad 40 minut to jej odpowiedzi do jego pytań w których fantastycznie się odkrywa i zarazem pogrąża. Bez tych zdań wstępu Stanowskiego, można wyrobić sobie zdanie na temat jej osoby. Mógłby puścić tylko sam wywiad i to by wystarczyło. Sama się zaorała.