Stefano Terrazzino ZASTĄPI Malwinę Wędzikowską w "Tańcu z gwiazdami"! "Wracam do swojego PIERWSZEGO ZAWODU"

W tegorocznej edycji "Tańca z gwiazdami" nie zabraknie również zmian personalnych. Wbrew wcześniejszym pogłoskom nie chodzi jednak o skład jurorski. Jak poinformował ostatnio Pomponik, z programem pożegna się odpowiedzialna za kreacje rywalizujących par Malwina Wędzikowska. Stylistka dbała o prezentowane na parkiecie stroje od początku emisji show na antenie Polsatu, czyli przez ostatnie osiem lat. Po dwunastu edycjach postanowiła jednak opuścić ekipę "TzG". Jak wyjaśniła w rozmowie z Wirtualną Polską, do decyzji o odejściu przyczynił się m.in. fakt, iż dość późno otrzymała od produkcji ofertę współpracy przy kolejnej odsłonie show. Ponadto stylistka szykuje się właśnie na nowe życiowe wyzwania.

Aby zacząć nowe, muszę zamknąć stare, a mam aktualnie przed sobą mój najważniejszy życiowy projekt.. . Ale o tym wkrótce (...). Produkcja w pewnym sensie pomogła mi podjąć decyzję, że już czas na zmianę. Nie żegnam się, mówię "do zobaczenia" - powiedziała WP.

Nie jest tajemnicą, że Stefano Terrazzino to prawdziwy weteran "Tańca z gwiazdami". Włoch zadebiutował w programie podczas emitowanej w 2006 roku czwartej edycji, którą ostatecznie zwyciężył wraz z Kingą Rusin. W całej historii programu Terrazzino jeszcze trzykrotnie sięgał po kryształową kulę - z Agatą Kuleszą, Anetą Zając oraz Agnieszką Sienkiewicz. Wielokrotnie zajmował także drugie miejsce w programie, ostatnio w 2020 roku u boku Julii Wieniawy. W dwunastej edycji show tancerz trenował Izabelę Małysz, z którą ostatecznie uplasował się na siódmym miejscu.

Terrazzino jest jednak człowiekiem wielu talentów i oprócz tańca zajmuje się aktorstwem, śpiewa oraz prowadzi w Warszawie własną włoską restaurację. Tancerz ma jeszcze jedną pasję, a mianowicie tworzenie kreacji - z wykształcenia jest bowiem krawcem. W rozmowie z Pudelkiem Stefano nie ukrywał więc, że jest wyjątkowo podekscytowany nową rolą w "Tańcu z gwiazdami". Jak podkreślił, praca nad kostiumami w najnowszej edycji to dla niego powrót do zawodowych korzeni. Dodatkowo Terrazzino jak nikt zna program od podszewki, co bez wątpienia ułatwi mu sprostanie nowemu wyzwaniu.