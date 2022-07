Z kim Jacek Jelonek stworzy pierwszą JEDNOPŁCIOWĄ PARĘ w "Tańcu z gwiazdami"? Weterani show nie byli ponoć skorzy do współpracy...

"Taniec z gwiazdami" już wkrótce powróci na antenę Polsatu po raz trzynasty. Choć z początku wydawało się, że chwilowa nieobecność formatu na szklanym ekranie skłoni produkcję do zaangażowania rozpoznawalnych osobistości, a na giełdzie nazwisk mówiło się o udziale m.in. Magdy Mołek czy Małgorzaty Rozenek , to na razie największą "gwiazdą" kolejnej odsłony formatu pozostaje chyba kwadratowłosy detektyw bez licencji Krzysztof Rutkowski .

Zanim jednak Jelonek trafi na parkiet, a widzowie będą mogli ocenić jego potencjał, czeka go miesiąc prób przed debiutem w programie. Co prawda jeszcze nie wiemy, z kim zostaną sparowani poszczególni uczestnicy, jednak większość oczu zwrócona będzie właśnie na Jacka i jego tanecznego partnera. Jak donosi serwis WP Gwiazdy, może to być o tyle problematyczne, że weterani show nie byli skorzy do tańca w męskiej parze.